Sondaggi politici elettorali: boom di Fratelli d’Italia, ora il Pd è più vicino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 19 febbraio 2021 Sondaggi politici elettorali OGGI – Continua la crescita di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che ha deciso di restare all’opposizione dopo la nascita del Governo guidato da Mario Draghi. A rivelarlo è l’ultimo Sondaggio realizzato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, dal nome Monitor Italia. Primo partito italiano resta la Lega, con il 23,9% dei consensi (+0,1%). Cala invece, anche se di poco, il Pd, per la precisione di due decimali. Ora però per i dem, attestati al 19,2%, è più vicina la soglia del 19% che quella tonda del 20. E così il partito guidato da Nicola Zingaretti deve guardarsi le spalle da Giorgia Meloni, in crescita costante secondo tutti i ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021)oggi 19 febbraio 2021OGGI – Continua la crescita di Giorgia Meloni, la leader diche ha deciso di restare all’opposizione dopo la nascita del Governo guidato da Mario Draghi. A rivelarlo è l’ultimoo realizzato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, dal nome Monitor Italia. Primo partito italiano resta la Lega, con il 23,9% dei consensi (+0,1%). Cala invece, anche se di poco, il Pd, per la precisione di due decimali. Ora però per i dem, attestati al 19,2%, è più vicina la soglia del 19% che quella tonda del 20. E così il partito guidato da Nicola Zingaretti deve guardarsi le spalle da Giorgia Meloni, in crescita costante secondo tutti i ...

Enzaedma60 : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… - ombrysan : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… - marchesaangeli : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… - MarinellaU : Sondaggi politici: centrodestra avanti anche con Conte in campo - Ivano_C66 : RT @VotersItalia: Viviamo in una Nazione dove i politici sono costantemente in campagna elettorale in TV e sui social e appesi ai sondaggi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici Sondaggi politici: centrodestra avanti anche con Conte in campo Il M5S, secondo il campione di Noto Sondaggi, avrebbe oggi il 14.5% ma se Conte guidasse il Movimento voluto da Grillo, toccherebbe quota 22%. Il Pd oggi otterrebbe 19.% ma nel caso in cui i 5Stelle ...

Franceschini, Di Maio, Giorgetti. E' nato il tridente politico di Draghi ... come chiesto dal premier, che cela il loro ruolo un gradino sopra quello degli altri politici all'... considerando anche il loro esiguo peso elettorale nei sondaggi. Quanto sta accadendo è l'antipasto ...

Sondaggi politici: centrodestra avanti anche con Conte in campo Adnkronos "La Camera approva": 535 sì e 56 no per il Governo Draghi Il governo del presidente Mario Draghi è cosa fatta. La fiducia arriva anche da Montecitorio dopo quella ottenuta ieri sera a Palazzo Madama ...

Sondaggi politici: centrodestra avanti anche con Conte in campo Centrodestra avanti in caso di voto, anche con la discesa in campo dell'ex premier Giuseppe Conte. E' quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato dopo il voto di fiducia del Senato ...

Il M5S, secondo il campione di Noto, avrebbe oggi il 14.5% ma se Conte guidasse il Movimento voluto da Grillo, toccherebbe quota 22%. Il Pd oggi otterrebbe 19.% ma nel caso in cui i 5Stelle ...... come chiesto dal premier, che cela il loro ruolo un gradino sopra quello degli altriall'... considerando anche il loro esiguo peso elettorale nei. Quanto sta accadendo è l'antipasto ...Il governo del presidente Mario Draghi è cosa fatta. La fiducia arriva anche da Montecitorio dopo quella ottenuta ieri sera a Palazzo Madama ...Centrodestra avanti in caso di voto, anche con la discesa in campo dell'ex premier Giuseppe Conte. E' quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato dopo il voto di fiducia del Senato ...