Somma Vesuviana, via al progetto Il Parco con i cittadini: obiettivo il riconoscimento Mab Unesco (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Vogliamo farci trovare pronti per il dopo Covid. Per il rilancio di Somma Vesuviana punteremo sul turismo culturale e sostenibile". Ad affermarlo è Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma, che annuncia la firma dell'accordo, presso il GAL Vesuvio, del progetto "Il Parco tra i cittadini". "Ben 200 mila euro a fondo perduto – continua -sono destinati alla riqualificazione del Museo delle Tradizioni Etnostoriche nella zona alta del paese, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio. Con questi fondi si svolgeranno attività laboratoriali, saranno realizzate panchine nuove una segnaletica precisa che inizierà già dalle uscite della superstrada, presso le stazioni ferroviarie di Somma Vesuviana. Dunque è un processo di integrazione di Santa ...

