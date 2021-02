Solskjaer vuole trattenere Cavani | “Siamo contenti e stiamo parlando”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il tecnico del Manchester United, Ole-Gunnar, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di rinnovare il matrimonio con Edinson. Queste le parole del tecnico norvegese: “Posso solo dire cheha fatto bene, mi ha impressionato. Si è perfettamente integrato nel nostro gruppo e sicuramente ci sederemo a parlare con lui nel breve futuro. Valuteremo le sue intenzioni e anche i piani del club. Per quello che è il suo contrattodavverodi ciò che sta facendo”. El Matador ha finora realizzato 7 gol e 2 assist in 24 presenze con i Red Devils. Foto: Twitter M. United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

gigisavinelli : RT @BombeDiVlad: ?? #Cavani potrebbe rimanere al #ManchesterUnited ???? #Solskjaer vuole trattenere l'uruguaiano #LBDV #LeBombeDiVlad #Calcio… - BombeDiVlad : ?? #Cavani potrebbe rimanere al #ManchesterUnited ???? #Solskjaer vuole trattenere l'uruguaiano #LBDV #LeBombeDiVlad… - matteo_milan91 : RT @GoalItalia: 'Se segna due goal, ne vuole fare tre e se fa un assist ne vuole fare un altro. Spinge e guida tutti, a volte anche troppo'… - MarSte92__ : RT @GoalItalia: 'Se segna due goal, ne vuole fare tre e se fa un assist ne vuole fare un altro. Spinge e guida tutti, a volte anche troppo'… - _grazy87 : RT @GoalItalia: 'Se segna due goal, ne vuole fare tre e se fa un assist ne vuole fare un altro. Spinge e guida tutti, a volte anche troppo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer vuole

alfredopedulla.com

Nel suo destino infatti, potrebbe esserci il Manchester United, ora allenato da Ole Gunnar. Il club di Premier League è stato il primo a consacrare a livello europeo e mondiale Cristiano ...Commenta per primo Il Manchester Unitedil difensore francese del Siviglia Jules Koundé , 22 anni, in scadenza nel 2024.Offerta Speciale, sconto del 56%. In occasione della ripartenza delle coppe europee puoi leggere il tuo quotidiano sportivo a soli 23 centesimi al giorno! Offerta valida solo fino ...La Juventus potrebbe dire addio a un vecchio obiettivo di mercato: ecco il piano del Manchester United per trattenere Pogba ...