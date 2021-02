Slot e Bingo, a Roma la protesta dei gestori e dei lavoratori: “Il lavoro non è un gioco”. Perdite per 5 mld (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il lavoro non è un gioco”, uno slogan che restituisce dignità ad un settore troppe volte equivocato, denunciando al tempo stesso l’entità di un dramma economico – uno fra i tanti – legato alla filiera del divertimento. Perché un conto è il losco mondo dell’azzardo, dell’usura, e delle frodi, altro quello delle scommesse ordinarie, delle sale Bingo, o delle più ‘delicate’ Slot da bar. gioco legale: un settore che rappresenta un gettito erariale annuo pari al 4% del Pil Economicamente parliamo di un gettito erariale che da solo rappresenta addirittura il 4% del Pil. In Italia si conta una macchinetta ogni 143 abitanti. Dunque, dopo ben 224 giorni di fermo totale, come denuncia il sito dell’Associazione Temporanea Imprese gioco Lecito, ora in Italia sono a rischio circa 150mila posti di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ilnon è un”, uno slogan che restituisce dignità ad un settore troppe volte equivocato, denunciando al tempo stesso l’entità di un dramma economico – uno fra i tanti – legato alla filiera del divertimento. Perché un conto è il losco mondo dell’azzardo, dell’usura, e delle frodi, altro quello delle scommesse ordinarie, delle sale, o delle più ‘delicate’da bar.legale: un settore che rappresenta un gettito erariale annuo pari al 4% del Pil Economicamente parliamo di un gettito erariale che da solo rappresenta addirittura il 4% del Pil. In Italia si conta una macchinetta ogni 143 abitanti. Dunque, dopo ben 224 giorni di fermo totale, come denuncia il sito dell’Associazione Temporanea ImpreseLecito, ora in Italia sono a rischio circa 150mila posti di ...

