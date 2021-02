Sileri, Misiani, Migliore & C. Rush finale per un posto al sole. In arrivo la squadra dei viceministri e sottosegretari. Tra conferme e new entry ecco chi corre per l’Esecutivo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ottenuta la fiducia nei due rami del Parlamento, fatta la squadra dei ministri, l’attenzione è in questo momento è spostata sulle ultime caselle mancanti: i viceminstri e i sottosegretari, partita in teoria che si potrebbe chiudere già entro lunedì ma che nei fatti sconta ritardi dovuti ai soliti veti, controveti, rivendicazioni e veleni vari in una maggioranza di “fratelli coltelli”. Nelle intenzioni del premier Mario Draghi, lo schema dovrà essere equilibrato e la divisione dei posti e delle deleghe da assegnare (circa 40 in tutto) dovrà essere certosina: 12/13 sottosegretari al M5s, forza parlamentare numericamente più rilevante (anche se dopo le espulsioni dei dissidenti il numero potrebbe essere ridimensionato), 7 ciascuno a Pd e alle new entry in maggioranza Lega e Forza Italia (che rivendicano anche le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ottenuta la fiducia nei due rami del Parlamento, fatta ladei ministri, l’attenzione è in questo momento è spostata sulle ultime caselle mancanti: i viceminstri e i, partita in teoria che si potrebbe chiudere già entro lunedì ma che nei fatti sconta ritardi dovuti ai soliti veti, controveti, rivendicazioni e veleni vari in una maggioranza di “fratelli coltelli”. Nelle intenzioni del premier Mario Draghi, lo schema dovrà essere equilibrato e la divisione dei posti e delle deleghe da assegnare (circa 40 in tutto) dovrà essere certosina: 12/13al M5s, forza parlamentare numericamente più rilevante (anche se dopo le espulsioni dei dissidenti il numero potrebbe essere ridimensionato), 7 ciascuno a Pd e alle newin maggioranza Lega e Forza Italia (che rivendicano anche le ...

