Si travestono da agenti a Bologna Carnevale? No | tentativo di furto

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) BOLOGNA – Volevano rubare in casa di una coppia in zona Felsina a Bologna, travestiti da poliziotti e finanzieri, i tre pregiudicati calabresi arrestati lunedì mattina dalla Squadra mobile della Polizia bolognese. I tre, il 42enne reggino C.A.A., il crotonese classe ’76 G.T. e A.F., nato nel 1992 a Soverato, in provincia di Catanzaro, sono finiti in manette in flagranza di reato per possesso di segni distintivi contraffatti e denunciati per tentata rapina aggravata in concorso.