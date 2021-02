Si sente male e muore nella casa al mare: la moglie dà l'allarme. Era un noto medico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tragedia nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio a Follonica : un uomo di 68 anni di Montepulciano è morto nella sua casa al mare, che sembra avesse acquistato da poco tempo. Si tratta del dottor Fathi ... Leggi su lanazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tragedia nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio a Follonica : un uomo di 68 anni di Montepulciano è mortosuaal, che sembra avesse acquistato da poco tempo. Si tratta del dottor Fathi ...

We_Are_Legends1 : Le cose di Dayane sono state un po' top much, però la capisco. Quello che lei intende è che si sente messa da parte… - BELL33POQUE : dayane being the wrost friend ever, questa non è una vera amica e anche se fosse offesa perché si sente messa da pa… - LadyBoleyn2 : RT @orzoll: Dayane incoerente come al solito, lo sta dicendo pure lei che non si sente tradita ma come cazzo state messi ? Tutta sta settim… - orzoll : Dayane incoerente come al solito, lo sta dicendo pure lei che non si sente tradita ma come cazzo state messi ? Tutt… - bmajoranagela : L'odio è un sentimento che esiste già da tempo la maggior parte continua a minacciare ma non farlo se non vuoi far… -