“Si è toccato il fondo, non è ammissibile”. GF Vip, ancora guai per il reality: “Nella casa tutti sapevano” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuova puntata oggi del Grande Fratello Vip. Tanta la carne al fuoco, con il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi che dirà che dovrà abbandonare la casa a meno di due settimane dalla chiusura del programma. Il nome che uscirà entrerà di diritto nel trio favorito per la finale di cui, al momento, fanno già parte Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Tommaso che, nelle ore scorse, è stato al centro di violente critiche da parte di Platinette. “Ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione”. E ancora: Ha detto ‘quella quando la vedo le due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti. Non hai nessuna voglia di mettere le nostre opinioni a confronto su un tema così importante”, aveva detto. Una querelle che parte da lontano. Continua dopo la foto Quando, appena entrato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuova puntata oggi del Grande Fratello Vip. Tanta la carne al fuoco, con il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi che dirà che dovrà abbandonare laa meno di due settimane dalla chiusura del programma. Il nome che uscirà entrerà di diritto nel trio favorito per la finale di cui, al momento, fanno già parte Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Tommaso che, nelle ore scorse, è stato al centro di violente critiche da parte di Platinette. “Ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione”. E: Ha detto ‘quella quando la vedo le due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti. Non hai nessuna voglia di mettere le nostre opinioni a confronto su un tema così importante”, aveva detto. Una querelle che parte da lontano. Continua dopo la foto Quando, appena entrato ...

