Sfuma il sogno della Val d' Aosta | la zona bianca resta una chimera

19 febbraio 2021 - Niente bianco per la Val d'Aosta. E' sfumato al fotofinish il sogno di diventare la prima regione in zona bianca, il quarto livello introdotto dal Dpcm di gennaio che...

Aosta, 19 febbraio 2021 - Niente bianco per la Val d'Aosta. E' sfumato al fotofinish il sogno di diventare la prima regione in zona bianca, il quarto livello introdotto dal Dpcm di gennaio che consentirebbe una serie di riaperture, a partire dai ristoranti aperti a cena e, nel caso della Valle D'Aosta, il sogno dell'ipotesi zona bianca. Per accedere a questa ambitissima fascia servono tre settimane di fila con incidenza sotto i 50 casi per centomila abitanti e rischio basso...