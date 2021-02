Sesso al tempo del Covid | se vuoi rimorchiare su Tinder aggiungi “vaccino fatto” al profilo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Con la pandemia nulla sarà come prima, lo abbiamo imparato: e così si evolve anche l’uso della piattaforma d’incontri, dove negli ultimi mesi è aumentato del 258% il numero di persone che hanno aggiunto «» al. Lo riporta Ansa. Anno d’oro per& co. Del resto, pere per tutte le app di incontri causali (e non) il 2020 è stato un anno d’oro, così come lo sarà il 2021. A determinare il loro successo, l’azzeramento della vita sociale dovuto alle restrizioni che hanno visto la chiusura – o la forte limitazione degli orari di apertura – dei luoghi di ritrovo come bar, ristoranti, discoteche, cinema. A questo si aggiungono i lockdown a intermittenza, i coprifuoco, i divieti di spostamento che penalizzano soprattutto coloro che vivono ...