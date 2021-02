Serie C, pronostici e quote della 26a giornata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Torna in scena lo svago del fine settimana targato Lega Pro con i riflettori puntati a fare luce su match di cartello e scontri diretti, atti a disgregare classifiche ed umori delle compagini professionistiche. Al via, dunque, la giornata 26 e noi vi affidiamo come al solito alla nostra analisi di pronostici e quote di Serie C. pronostici e quote Serie C: Girone A Nel Girone A la lotta per la vetta vede il Como sempre più in solitaria e pronto a consolidarsi nella sfida contro la Giana Erminio; scenari aperti invece tra Pontedera e Alessandria, mentre la Pro Vercelli scende in campo da favorita contro l’Olbia. Discorso analogo per la Juventus U23 e il Pro Patria rispettivamente contro Pergolettese e Lucchese; quota alta per il successo di un Renate in crisi a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Torna in scena lo svago del fine settimana targato Lega Pro con i riflettori puntati a fare luce su match di cartello e scontri diretti, atti a disgregare classifiche ed umori delle compagini professionistiche. Al via, dunque, la26 e noi vi affidiamo come al solito alla nostra analisi didiC.C: Girone A Nel Girone A la lotta per la vetta vede il Como sempre più in solitaria e pronto a consolidarsi nella sfida contro la Giana Erminio; scenari aperti invece tra Pontedera e Alessandria, mentre la Pro Vercelli scende in campo da favorita contro l’Olbia. Discorso analogo per la Juventus U23 e il Pro Patria rispettivamente contro Pergolettese e Lucchese; quota alta per il successo di un Renate in crisi a ...

skillandbet : ? #Pronostici SERIE B ? ?? - skillandbet : ?? Serie A ???? ?? - CalcioFinanza : Dal derby di Milano ad Atalanta-Napoli: i pronostici di #Invictus per il 23° turno di #SerieA… - sportli26181512 : #Notizie Serie A, i pronostici di Invictus per la 22ª giornata: Anche per la diciannovesima giornata del campionato… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su -