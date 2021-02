Serie B, Vicenza-Spal: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Domani alle 14:00 ci sarà Vicenza-Spal, mach valido per la 24a giornata di Serie B. Partita tra due squadre che arrivano da un pareggio ed una sconfitta nelle ultime 2, e chi per un motivo, chi per un altro, devono fare punti. Il Vicenza a quota 26 occupa la 12a posizione, ed anche se è un’ottimo risultato deve stare attento alle inseguitrici. La Spal invece a quota 36 non vince da più di un mese, ed occhio alle concorrenti per la Serie A: basta un attimo per prendere le distanze e complicare ulteriormente la vita ai biancocelesti. Il Vicenza non deve abbassare la guardia Di Carlo sta facendo un lavoro ottimo con il Vicenza: 12a posizione con 26 punti che vale la salvezza. Tuttavia i biancorossi devono stare attenti. Dietro di loro ci sono 6 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Domani alle 14:00 ci sarà, mach valido per la 24a giornata diB. Partita tra due squadre che arrivano da un pareggio ed una sconfitta nelle ultime 2, e chi per un motivo, chi per un altro, devono fare punti. Ila quota 26 occupa la 12a posizione, ed anche se è un’ottimo risultato deve stare attento alle inseguitrici. Lainvece a quota 36 non vince da più di un mese, ed occhio alle concorrenti per laA: basta un attimo per prendere le distanze e complicare ulteriormente la vita ai biancocelesti. Ilnon deve abbassare la guardia Di Carlo sta facendo un lavoro ottimo con il: 12a posizione con 26 punti che vale la salvezza. Tuttavia i biancorossi devono stare attenti. Dietro di loro ci sono 6 ...

