Serie B | la 24^ giornata con tanti derby Dove vedere le partite in tv

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è aperta con la sfida Frosinone-Pescara la 24.madiB. L’Empoli capolista va a giocare in casa del Pisa per cercare di allungare sulle inseguitrici. Il Cittadella, secondo in graduatoria, se la vedrà con la Reggiana in una sfida a tinte granata mentre per il Monza trasferta insidiosa a Veronacol Chievo i brianzoli non hanno mai vinto.anche in Lombardia con Brescia-Cremonese mentre per Grassadonia esordio sulla panchina del Pescara in casa del Frosinone nell’anticipo di stasera. La corsa verso il secondo posto di Venezia e Salernitana si incrocia con quella verso la salvezza di Virtus Entella e Ascoli. Cerca una vittoria che manca da poco più di un mese la SPAL che va a far visita al L.R. Vicenza. A caccia di conferme anche la Reggina che se la vedrà al Granillo con il Pordenone mentre il ...