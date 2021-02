Serie B | Chievo Verona-Monza | probabili formazioni e diretta tv del match

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Assalto al secondo posto sperando in un passo falso del battistrada Empoli che, per adesso, guarda tutti dall’alto verso il basso. Obiettivo ambizioso quello dinel sabato pomeriggio dellaB. Al Bentegodi, infatti, va in scena il big-della 24a giornata del torneo cadetto che, fin qui, sembra essere impossibile da decifrare. Le due contendenti fanno parte di un’ammucchiata di squadre che insegue i toscani primatisti: nella seconda piazza affollata, oltre a veneti e brianzoli, c’è anche il Cittadella con 39 punti. Questo tris di squadre è inseguito da vicinissimo da Venezia e Salernitana (quota 38) e la Spal, in caso di sconfitta per gialloblù o biancorossi, potrebbe agganciare la perdente di questa sfida. Da secondi , quindi, Alfredo Aglietti e Cristian Brocchi ...