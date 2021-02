Serie A, Roma e Lazio per la Champions (Di venerdì 19 febbraio 2021) “La striscia di sei vittorie consecutive si è interrotta a Milano, dove avremmo meritato di più”. Parola di Simone Inzaghi, ancora su di giri al pensiero della caduta contro l’Inter. L’obiettivo della Lazio ora, ribadisce il tecnico biancoceleste, è riprendere la corsa contro la Sampdoria. Appuntamento a sabato alle ore 15. Sarà lo stadio Olimpico ad ospitare la gara tra Lazio e Sampdoria. Un ritorno a casa per Claudio Ranieri, ma non solo. Anche per Candreva e Keita Balde si tratterà di un tuffo nel passato: entrambi hanno vestito la maglia biancoceleste, con risultati alterni. Di certo vorranno fare bella figura, anche per questo Inzaghi non si fida dei blucerchiati. “Faranno di tutto per crearci problemi”, ha detto il tecnico ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida. Dovrà inventarsi la difesa che perde pezzi ogni settimana. L’ultimo a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021) “La striscia di sei vittorie consecutive si è interrotta a Milano, dove avremmo meritato di più”. Parola di Simone Inzaghi, ancora su di giri al pensiero della caduta contro l’Inter. L’obiettivo dellaora, ribadisce il tecnico biancoceleste, è riprendere la corsa contro la Sampdoria. Appuntamento a sabato alle ore 15. Sarà lo stadio Olimpico ad ospitare la gara trae Sampdoria. Un ritorno a casa per Claudio Ranieri, ma non solo. Anche per Candreva e Keita Balde si tratterà di un tuffo nel passato: entrambi hanno vestito la maglia biancoceleste, con risultati alterni. Di certo vorranno fare bella figura, anche per questo Inzaghi non si fida dei blucerchiati. “Faranno di tutto per crearci problemi”, ha detto il tecnico ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida. Dovrà inventarsi la difesa che perde pezzi ogni settimana. L’ultimo a ...

