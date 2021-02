Serie A, Parma-Udinese: probabili formazioni e dove seguire il match (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un momento delicatissimo quello del Parma di Roberto D’Aversa. Il cambio in panchina non ha portato i risultati sperati. I padroni di casa sono ancora penultimi in classifica e a quattro punti di distanza dalla salvezza (il diciassettesimo posto occupato dal Torino). Nelle ultime quattro giornate di Serie A il Parma ha collezionato zero punti e deve riprendere la marcia il prima possibile. Sfida importantissima anche per l’Udinese di Luca Gotti. I bianconeri stanno facendo un buon percorso, mantenendosi lontani dalla zona rossa. L’obbligo per questa 23a giornata di Serie A è dimenticare la pesante sconfitta contro la Roma. Una sfida quindi importantissima, anche se per motivi differenti. Evitare il quinto insuccesso consecutivo per il Parma è un obbligo, mentre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un momento delicatissimo quello deldi Roberto D’Aversa. Il cambio in panchina non ha portato i risultati sperati. I padroni di casa sono ancora penultimi in classifica e a quattro punti di distanza dalla salvezza (il diciassettesimo posto occupato dal Torino). Nelle ultime quattro giornate diA ilha collezionato zero punti e deve riprendere la marcia il prima possibile. Sfida importantissima anche per l’di Luca Gotti. I bianconeri stanno facendo un buon percorso, mantenendosi lontani dalla zona rossa. L’obbligo per questa 23a giornata diA è dimenticare la pesante sconfitta contro la Roma. Una sfida quindi importantissima, anche se per motivi differenti. Evitare il quinto insuccesso consecutivo per ilè un obbligo, mentre ...

