Serie A | le indicazioni salvezza | dominio della Fiorentina | il Torino mette nei guai il Cagliari FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le prime partite23esima giornata del campionato diA hanno fornito interessantiper la zona. Nella prima sfida tutto facile per la, scatto in classificasquadra di Cesare Prandelli che ha vinto con il netto risultato di 3-0. Ad inizio partita paura per Marchizza, bruttissimo colpo alla testa per il difensore che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Nella ripresa i viola si scatenano e chiudono i conti con un tris firmato da Vlahovic, Castrovilli e Eysseric. Sorpasso in classifica, lasale a quota 25 punti, lo Spezia fermo a 24. Nell’altro match si sono affrontate, la situazione del club sardo è sempre più delicata. Gli attaccanti non ...