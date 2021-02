Serie A | le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino Fiorentina-Spezia 3-0

(Di venerdì 19 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di venerdì 19 febbraio. Si apre la ventitreesima giornata di campionato. ROMA –A, il programma e i risultati di venerdì 19 febbraio.aprono la ventitreesima giornata di campionato.A, i risultati di venerdì 19 febbraio Di seguito i risultati diA di venerdì 19 febbraio, sfide valide per la ventitreesima giornata. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)3-0(ore 20.45)A,...

infobetting : Frosinone-Pescara (venerdì 19 febbraio, ore 21): convocati, formazioni - Nerazzurrisiamo : - gemin_steven98 : RT @SkySport: Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #CagliariTorino Fischio d'inizio alle 20.45 LIVE su… - TUTTOB1 : Serie B, Frosinone-Pescara: le formazioni ufficiali - ItaSportPress : Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni

Fiorentina - Spezia 2 - 0 - LA CRONACA DELLA PARTITA 65' GOL! FIORENTINA - Spezia 2 - 0! Rete di Castrovilli. Cross basso dalla fascia sinistra di Biraghi per l'inserimento sul primo palo di ...Commenta per primo Sono da poco ufficiali ledi Cagliari - Torino, secondo match della 23esima diA: Cagliari (3 - 4 - 2 - 1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone ...Diretta Cagliari Torino. Streaming video e tv del match valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A ...Genoa-Verona è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. La stessa trasmissione sarà disp ...