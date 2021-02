Serie A | il Torino vince 1 - 0 in trasferta contro il Cagliari

cccpiru : RT @OptaPaolo: 3 - Davide #Nicola è solo il 3° allenatore del Torino a rimanere imbattuto in tutte le sue prime cinque panchine in Serie A… - pasqualinipatri : Serie A, la Fiorentina cala il tris contro lo Spezia. A Cagliari la spunta il Torino - tonyvaipiano : Quanto è sottovalutato Nicola, uno dei migliori allenatori della Serie A Crotone, Genoa e ora Torino sono tre veri miracoli - Daniele20052013 : Cagliari Torino 0-1: i granata sbancano la Sardegna Arena - Quellidelsito : RT @Agenzia_Ansa: Serie A, Cagliari-Torino finisce 0-1 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Torino

Importante vittoria in chiave salvezza per il, che batte 1 - 0 in trasferta il Cagliari nella 23a giornata diA. Ritmi bassi e poche emozioni alla Sardegna Arena, fino al guizzo decisivo di Bremer che al 76' indovina il colpo di ...Niente più 'pareggite', iladesso è guarito. La squadra di Nicola ha superato 1 - 0 il Cagliari nello scontro diretto della Sardegna Arena prendendosi tre punti importantissimi che l'hanno portata ad allungare il divario ...Cagliari, 19 febbraio 2021 - Alla Sardegna Arena va in scena l'anticipo serale del venerdì, la sfida salvezza tra Cagliari e Torino valida per la 23esima giornata di Serie A. Il match è povero di emoz ...Esonero Di Francesco: sono ore calde in casa Cagliari per il futuro del tecnico abruzzese. I nomi valutati dal club rossoblù ...