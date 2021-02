Serie A, i possibili protagonisti della 23ª giornata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il campionato italiano si appresta a vivere il 4° turno del girone di ritorno: i possibili protagonisti della 23ª giornata di Serie ASarà un weekend lungo quello che si appresta a vivere il calcio italiano con la 23ª giornata di Serie A che sarà spalmata su ben 4 giorni. Si inizia già stasera con ben 2 anticipi che mettono in palio punti pesanti per le zone basse della classifica: la Fiorentina di Prandelli sfida in casa il sorprendente Spezia di Italiano, reduce dalla brillante vittoria interna ai danni del Milan. In serara, invece, match ad alta tensione fra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e il Torino di Davide Nicola: chi perde, fra i sardi e i granata, è perduto e rischia di dovere prendere in considerazione l’ipotesi di una dolorosa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il campionato italiano si appresta a vivere il 4° turno del girone di ritorno: i23ªdiASarà un weekend lungo quello che si appresta a vivere il calcio italiano con la 23ªdiA che sarà spalmata su ben 4 giorni. Si inizia già stasera con ben 2 anticipi che mettono in palio punti pesanti per le zone basseclassifica: la Fiorentina di Prandelli sfida in casa il sorprendente Spezia di Italiano, reduce dalla brillante vittoria interna ai danni del Milan. In serara, invece, match ad alta tensione fra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e il Torino di Davide Nicola: chi perde, fra i sardi e i granata, è perduto e rischia di dovere prendere in considerazione l’ipotesi di una dolorosa ...

