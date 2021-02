Serie A, Fiorentina-Spezia: probabili formazioni, diretta tv e le ultime (Di venerdì 19 febbraio 2021) La prima sfida della 23a giornata del campionato di Serie A mette di fronte una delle maggiori delusioni ed una delle più fulgide sorprese di questa stagione targata 2021/21. La Fiorentina di Cesare Prandelli continua a faticare in modo tangibile nonostante possa contare su un Dusan Vlahovic in calore: le due sconfitte consecutive in campionato, infatti, hanno avvicinato sensibilmente i toscani alla zona rossa della graduatoria che, adesso, dista sette punti. Di buono, fortunatamente per Rocco Commisso, c’è la totale assenza di risposte da parte delle formazioni che si trovano sotto la società gigliata che, almeno per il momento, non sfruttano i passi falsi di Ribery e compagni. Lo Spezia di Vincenzo Italiano, invece, continua a sorprendere: sono due le vittorie consecutive incamerate dai liguri che nell’ultimo turno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) La prima sfida della 23a giornata del campionato diA mette di fronte una delle maggiori delusioni ed una delle più fulgide sorprese di questa stagione targata 2021/21. Ladi Cesare Prandelli continua a faticare in modo tangibile nonostante possa contare su un Dusan Vlahovic in calore: le due sconfitte consecutive in campionato, infatti, hanno avvicinato sensibilmente i toscani alla zona rossa della graduatoria che, adesso, dista sette punti. Di buono, fortunatamente per Rocco Commisso, c’è la totale assenza di risposte da parte delleche si trovano sotto la società gigliata che, almeno per il momento, non sfruttano i passi falsi di Ribery e compagni. Lodi Vincenzo Italiano, invece, continua a sorprendere: sono due le vittorie consecutive incamerate dai liguri che nell’ultimo turno ...

infoitsport : Serie A in TV oggi e stasera: Cagliari-Torino dove vederla. Fiorentina-Spezia su Sky - Sithara98931946 : RT @DriveIn_Press: BRADLEY JAMES sarà Giuliano de Medici nella seconda stagione della serie - dimitri_conti : #Fiorentina, triste ma vero: lo #Spezia si presenta al #Franchi da favorito - sportli26181512 : Probabili formazioni di Fiorentina-Spezia: Non saranno della partita i trascinatori di Fiorentina e Spezia. Prandel… - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 23^ giornata: Turno che ha il via venerdì alle 18.30 e si chiude i… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Fiorentina Serie A, Fiorentina - Spezia: probabili formazioni La 23a giornata di Serie A si apre oggi (18:30) con la sfida Fiorentina - Spezia. Partita delicata soprattutto per i viola, chiamati a portara a casa i tre punti per riscattare le ultime, opache, prestazioni. Prandelli, ...

Probabili formazioni Serie A della 23giornata: ultime news dai campi Ecco quindi la nostra consueta panoramica dai vari ritiri di Serie A FIORENTINA - SPEZIA, ore 18:30 Fiorentina, Castrovilli dalla panchina Formazione viola che deve ancora essere totalmente decisa. ...

Serie A in TV oggi e stasera: Cagliari-Torino dove vederla. Fiorentina-Spezia su Sky Sport Fanpage Serie A, il programma di venerdì 19 febbraio Serie A, il programma e i risultati di venerdì 19 febbraio. Si apre la ventitreesima giornata di campionato. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di venerdì 19 febbraio. Fiorentina-Spezia e Cagl ...

Fiorentina, numerosi impietosi. Lo Spezia arriva a Firenze da favorito Certo, giudicare semplicemente sull’onda lunga degli ultimi novanta minuti sarebbe sbagliato, quindi meglio andare ad osservare la classifica: lo Spezia che questa sera si presenta in casa della Fiore ...

La 23a giornata diA si apre oggi (18:30) con la sfida- Spezia. Partita delicata soprattutto per i viola, chiamati a portara a casa i tre punti per riscattare le ultime, opache, prestazioni. Prandelli, ...Ecco quindi la nostra consueta panoramica dai vari ritiri di- SPEZIA, ore 18:30, Castrovilli dalla panchina Formazione viola che deve ancora essere totalmente decisa. ...Serie A, il programma e i risultati di venerdì 19 febbraio. Si apre la ventitreesima giornata di campionato. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di venerdì 19 febbraio. Fiorentina-Spezia e Cagl ...Certo, giudicare semplicemente sull’onda lunga degli ultimi novanta minuti sarebbe sbagliato, quindi meglio andare ad osservare la classifica: lo Spezia che questa sera si presenta in casa della Fiore ...