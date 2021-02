Serie A, Fiorentina-Spezia: Prandelli punta al doppio attaccante, out Castrovilli. Le formazioni ufficiali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per il match del "Franchi".Manca poco al primo anticipo di questa ventitreesima giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi Fiorentina e Spezia, nel match in programma alle 18.30.Di seguito le formazioni ufficiali della gara.Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura Biraghi; Vlahovic, Kouame. Allenatore: Prandelli.Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara. Allenatore: Italiano. Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per il match del "Franchi".Manca poco al primo anticipo di questa ventitreesima giornata diA, che vedrà sfidarsi, nel match in programma alle 18.30.Di seguito ledella gara.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura Biraghi; Vlahovic, Kouame. Allenatore:(4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara. Allenatore: Italiano.

