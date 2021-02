Serie A, Derby di Milano – Il Milan cerca il controsorpasso, l’Inter prova la fuga (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sabato alle ore 15:00 va in scena la “Madre di tutti i Derby”. Già, perché mai come quest’anno il Derby meneghino ha molto più di un valore simbolico e di una semplice supremazia cittadina. E l’ultima giornata non ha fatto altro che aggiungere pressione e contenuti a una gara che, già di suo, ne aveva a sufficienza. Con la sconfitta del Picco contro lo Spezia (2-0), infatti, il Milan ha mollato il primo posto, scippato proprio dai cugini nerazzurri grazie alla vittoria casalinga contro la Lazio (3-1). Insomma, se dovessimo guardare alle prestazioni recenti delle due squadre, l’Inter sembra essere nello stato di forma fisico e psicologico ottimale: dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria (2-1), l’Inter in campionato ha inanellato una striscia di sei risultati utili consecutivi (quattro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sabato alle ore 15:00 va in scena la “Madre di tutti i”. Già, perché mai come quest’anno ilmeneghino ha molto più di un valore simbolico e di una semplice supremazia cittadina. E l’ultima giornata non ha fatto altro che aggiungere pressione e contenuti a una gara che, già di suo, ne aveva a sufficienza. Con la sconfitta del Picco contro lo Spezia (2-0), infatti, ilha mollato il primo posto, scippato proprio dai cugini nerazzurri grazie alla vittoria casalinga contro la Lazio (3-1). Insomma, se dovessimo guardare alle prestazioni recenti delle due squadre,sembra essere nello stato di forma fisico e psicologico ottimale: dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria (2-1),in campionato ha inanellato una striscia di sei risultati utili consecutivi (quattro ...

