Serie A, Cagliari-Torino: probabili formazioni, diretta tv e le ultime (Di venerdì 19 febbraio 2021) Uno scontro salvezza reale che, ad inizio stagione, nessuno avrebbe potuto pronosticare. Le rose di Cagliari e Torino, se lette attentamente, sembrano essere facilmente in grado di salvarsi disputando un campionato tranquillo di metà classica, ma il calcio (nel bene e nel male) spesso riesce a raccontare storie incredibili. Eusebio Di Francesco e Davide Nicola si trovano di fronte in un match che conta tantissimo per il proseguo della stagione. I padroni di casa non vincono dal 7 novembre (2-0 alla Sampdoria) e nelle ultime cinque gare di campionato hanno incamerato un solo punto, mentre gli ospiti hanno pareggiato cinque gare consecutive guadagnando, quindi, cinque lunghezze. Inutile dire che sono tre punti fondamentali per entrambe le squadre: in caso di vittoria i sardi uscirebbero dalla zona rossa proprio a discapito dei piemontesi ...

