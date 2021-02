Serie A, Cagliari-Torino: Di Francesco punta su Simeone e Joao Pedro, granata con Zaza. Le formazioni ufficiali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per il match della "Sardegna Arena".Cagliari e Torino scenderanno in campo, per il match in programma alle ore 20.45, valevole per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. Simeone è il centravanti scelto dal tecnico rossoblù Di Francesco, mentre i granata puntano sulla coppia Zaza-Belotti.Cagliari (3-4-1-2)Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.Torino (3-5-2)Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.a Arena". Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per il match della "Sardegna Arena".scenderanno in campo, per il match in programma alle ore 20.45, valevole per la ventitreesima giornata di campionato diA.è il centravanti scelto dal tecnico rossoblù Di, mentre ino sulla coppia-Belotti.(3-4-1-2)Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan;(3-5-2)Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi;, Belotti.a Arena".

