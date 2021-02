Serie A, 23° giornata: il derby Milan-Inter è su DAZN, Juve su Sky lunedì sera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milan-Inter Dopo gli impegni con le coppe europee, torna in campo la Serie A 2020/21 con la ventitreesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della 23° giornata Il turno si gioca nuovamente in quattro giorni. Aprono oggi (di venerdì) gli impegni casalinghi della Fiorentina contro lo Spezia e del Cagliari contro il Torino. Spicca domenica pomeriggio il derby della Madonnina tra le prime due in classifica, Inter e Milan. Chiude la giornata la Juventus di lunedì contro il Crotone. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Venerdì 19 febbraio ore 18.30 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021)Dopo gli impegni con le coppe europee, torna in campo laA 2020/21 con la ventitreesima. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire le partite della 23°Il turno si gioca nuovamente in quattro giorni. Aprono oggi (di venerdì) gli impegni casalinghi della Fiorentina contro lo Spezia e del Cagliari contro il Torino. Spicca domenica pomeriggio ildella Madonnina tra le prime due in classifica,. Chiude lalantus dicontro il Crotone. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Venerdì 19 febbraio ore 18.30 ...

Serie A: nel derby più Inter che Milan, Atalanta da '1' con il Napoli. Le quote della giornata Solo in due occasioni gli uomini di Pioli non hanno segnato quest'anno in Serie A, mentre i ... Il risultato più probabile è l'1 - 1 a 6,60 che però non si vede dal 23 novembre 2014. Lo score identico a ...

Solo in due occasioni gli uomini di Pioli non hanno segnato quest'anno in Serie A, mentre i ... Il risultato più probabile è l'1 - 1 a 6,60 che però non si vede dal 23 novembre 2014. Lo score identico a ...