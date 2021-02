Segre testimonial, poi Fracci e Pozzetto. La carica dei nonni lombardi primi vaccinati (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cristina Bassi Via alla campagna per gli over 80. In coda anche Stefania, 104 anni Milano. «Che vaccino mi fate? Pfizer? Bene, bene...». Maglione viola e foulard a fiorellini, Anna, 92 anni, si accomoda sulla poltrona per la vaccinazione. Anche al Pio Albergo Trivulzio ieri è partita la campagna di immunizzazione contro il Covid degli over 80. Nei primi giorni, ieri in lista erano 200, al Pat sono accolti i «grandi anziani». Alcuni centenari e molti ultra novantenni. La prima è stata la Signora Stefania, 104 anni e una messa in piega impeccabile. Dopo aver vaccinato pazienti e personale, la macchina organizzativa del Trivulzio è a disposizione per gli esterni. Gli anziani arrivano con figli, badanti o coniugi anziani anche loro. Qualcuno è venuto da solo in auto o con i mezzi: «Sono solo due fermate di autobus», assicura Luigia, 94enne. Che spiega: ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cristina Bassi Via alla campagna per gli over 80. In coda anche Stefania, 104 anni Milano. «Che vaccino mi fate? Pfizer? Bene, bene...». Maglione viola e foulard a fiorellini, Anna, 92 anni, si accomoda sulla poltrona per la vaccinazione. Anche al Pio Albergo Trivulzio ieri è partita la campagna di immunizzazione contro il Covid degli over 80. Neigiorni, ieri in lista erano 200, al Pat sono accolti i «grandi anziani». Alcuni centenari e molti ultra novantenni. La prima è stata la Signora Stefania, 104 anni e una messa in piega impeccabile. Dopo aver vaccinato pazienti e personale, la macchina organizzativa del Trivulzio è a disposizione per gli esterni. Gli anziani arrivano con figli, badanti o coniugi anziani anche loro. Qualcuno è venuto da solo in auto o con i mezzi: «Sono solo due fermate di autobus», assicura Luigia, 94enne. Che spiega: ...

