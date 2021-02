Se hai amato Sana di Skam, scopri Fatou: storia vera di una ventenne afro-romana (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi ha amato Skam 4, la serie teen che ha riscritto i codici della serialità per adolescenti in Italia e che nell’ultimo capitolo ha affrontato proprio la vita di Sana, giovane musulmana cresciuta a Roma, non potrà non apprezzare il lavoro di Amir Ramadan, Io sono Fatou. Dopo l’approdo su Amazon Prime Video Italia, il film cortometraggio a partire da oggi arriva anche su Amazon Prime Video USA e UK. Prodotto da Giulio Baraldi e Silvia Cadoni per Kess Film, insieme ad Amir Ramadan, il corto è distribuito da Direct to Digital, società nata nel 2020 durante il lockdown con l’obiettivo di fornire un canale distributivo adeguato ai prodotti audio-visivi indipendenti, con una sensibilità particolare verso le tematiche sociali. Fatou è la giovane afro-romana protagonista di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi ha4, la serie teen che ha riscritto i codici della serialità per adolescenti in Italia e che nell’ultimo capitolo ha affrontato proprio la vita di, giovane musulmana cresciuta a Roma, non potrà non apprezzare il lavoro di Amir Ramadan, Io sono. Dopo l’approdo su Amazon Prime Video Italia, il film cortometraggio a partire da oggi arriva anche su Amazon Prime Video USA e UK. Prodotto da Giulio Baraldi e Silvia Cadoni per Kess Film, insieme ad Amir Ramadan, il corto è distribuito da Direct to Digital, società nata nel 2020 durante il lockdown con l’obiettivo di fornire un canale distributivo adeguato ai prodotti audio-visivi indipendenti, con una sensibilità particolare verso le tematiche sociali.è la giovaneprotagonista di ...

