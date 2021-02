Se c’è vita su Marte ce lo dirà Perseverance, il rover è atterrato sul pianeta rosso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un lungo applauso dal centro di controllo ha accompagnato l’arrivo su Marte del quinto rover della Nasa. Leggi anche › vita su Venere? Cos’è la fosfina scoperta nell’atmosfera del pianeta › Noi donne che andremo su Marte (nel 2025) Atterraggio su Marte, Perseverance ce l’ha fatta Dopo un viaggio di 203 giorni coprendo una distanza di oltre 470 milioni di chilometri iniziato l’estate scorsa la sonda “Perseverance” è atterrata con successo sul pianeta rosso, aprendo una nuova epoca nella storia dell’esplorazione spaziale. Si cerca ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un lungo applauso dal centro di controllo ha accompagnato l’arrivo sudel quintodella Nasa. Leggi anche ›su Venere? Cos’è la fosfina scoperta nell’atmosfera del› Noi donne che andremo su(nel 2025) Atterraggio suce l’ha fatta Dopo un viaggio di 203 giorni coprendo una distanza di oltre 470 milioni di chilometri iniziato l’estate scorsa la sonda “” è atterrata con successo sul, aprendo una nuova epoca nella storia dell’esplorazione spaziale. Si cerca ...

