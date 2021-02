"Se abbiamo Salvini al governo è colpa sua". Bonaccini, "fine dei giochi" a sinistra: colpo durissimo "al suo amico" Renzi (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Non è colpa del Pd o di Nicola Zingaretti se oggi non c'è più una maggioranza di centrosinistra in Parlamento". Stefano Bonaccini, governatore dem dell'Emilia Romagna, sembra chiudere la porta in faccia a Matteo Renzi, e non è un dettaglio da poco. Molti, infatti, sussurrano che la nuova sfida del leader di Italia Viva sia rientrare dalla finestra al Nazareno, mettendoci alla guida un uomo a lui un tempo molto vicino come Bonaccini. Intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, è lo stesso Bonaccini a infliggere un colpo molto duro all'autostima di Renzi: "Se oggi abbiamo Salvini il governo è anche responsabilità sua. Io a differenza di Zingaretti non ho mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Non èdel Pd o di Nicola Zingaretti se oggi non c'è più una maggioranza di centroin Parlamento". Stefano, governatore dem dell'Emilia Romagna, sembra chiudere la porta in faccia a Matteo, e non è un dettaglio da poco. Molti, infatti, sussurrano che la nuova sfida del leader di Italia Viva sia rientrare dallastra al Nazareno, mettendoci alla guida un uomo a lui un tempo molto vicino come. Intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, è lo stessoa infliggere unmolto duro all'autostima di: "Se oggiilè anche responsabilità sua. Io a differenza di Zingaretti non ho mai ...

