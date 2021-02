Scuola, la maturità del ministro Bianchi comincia il 16 giugno, a lezioni in corso: «Niente scritti, solo un elaborato da discutere all’orale» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neoministro Patrizio Bianchi studia il modo di recuperare l’enorme quantità di tempo perduto dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, tra chiusure e didattica a distanza a causa del Coronavirus. Come fare? Per cominciare il ministro intende prolungare l’anno scolastico in corso fino al 30 giugno e anticipare di una settimana il ritorno in classe a settembre. La necessità di riprendere a pieno regime si scontra ancora però con le insidie del Covid. E tenendo conto di queste Bianchi sta mettendo a punto il piano di sicurezza che dovrebbe traghettare gli studenti al prossimo anno scolastico e i maturandi all’esame di maturità. Priorità sarà naturalmente – come sottolineato anche dal premier Mario Draghi – quella di vaccinare tutti gli ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neoPatriziostudia il modo di recuperare l’enorme quantità di tempo perduto dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, tra chiusure e didattica a distanza a causa del Coronavirus. Come fare? Perre ilintende prolungare l’anno scolastico infino al 30e anticipare di una settimana il ritorno in classe a settembre. La necessità di riprendere a pieno regime si scontra ancora però con le insidie del Covid. E tenendo conto di questesta mettendo a punto il piano di sicurezza che dovrebbe traghettare gli studenti al prossimo anno scolastico e i maturandi all’esame di. Priorità sarà naturalmente – come sottolineato anche dal premier Mario Draghi – quella di vaccinare tutti gli ...

