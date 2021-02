Scuola | il ministro Bianchi | “Maturità senza scritti | solo un elaborato orale”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Come per l’anno scorso, anche quest’anno all’esame dinon ci saranno le tradizionali prove scritte, ma solamente l’. L’inizio è previsto per metà giugno. Lo ha annunciato in un’intervista al Corriere il neodell’Istruzione Patrizio, in cui ha parlato dei suoi programmi per la(come aveva fatto qualche giorno il presidente Draghi), tra cui la priorità di vaccinare gli insegnanti e la sicurezza degli istituti. “Dobbiamo essere molto cauti perché la sfida del virus è ancora alta. La prima cosa da fare è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale, anche i più grandi di età.se loro saranno in sicurezza le scuole saranno sicure anche per i ragazzi e le famiglie” “I maturandi dovranno preparare un ampiosulle materie di ...