Scuola fino al 30 giugno? Il progetto di Patrizio Bianchi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Scuola fino al 30 giugno? Draghi aveva anticipato nel suo discorso la necessità di recuperare le ore scolastiche effettuate con la didattica a distanza, ora il nuovo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dovrà concretizzare il piano. E secondo Repubblica starebbe già lavorando, contattando gli assessori all'Istruzione delle venti regioni italiane, per trovare un accordo sul nuovo calendario scolastico. Che prevederebbe oltre al prolungamento delle lezioni anche il ritorno in classe per il 6 settembre: Oggi il calendario, nella potestà delle Regioni, prevede un termine delle lezioni tra il 5 e il 16 giugno prossimi. Il ministro vorrebbe accompagnare le amministrazioni a un prolungamento collettivo dell'anno verso mercoledì 30, «per recuperare il tempo perso», come dice in chiaro il ...

