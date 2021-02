Scuola, da Maturità a nuovo anno: il piano del Governo (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Al centro dell’agenda del nuovo Governo guidato da Mario Draghi c’è senza dubbio la Scuola con il Premier che in più passaggi del suo intervento per chiedere la fiducia alle Camere ha ribadito l’attenzione alle nuove generazioni, citando anche i “ragazze e i ragazzi che hanno avuto, soprattutto quelli nelle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso la Didattica a Distanza che, pur garantendo la continuità del servizio, non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze”. L’obiettivo è chiaro: recuperare il tempo perso e riportare gli studenti nelle aule, ovviamente nella condizione di massima sicurezza e tutela della salute. Il neo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è già al lavoro per mettere a punto un piano d’azione da far partire nelle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Al centro dell’agenda delguidato da Mario Draghi c’è senza dubbio lacon il Premier che in più passaggi del suo intervento per chiedere la fiducia alle Camere ha ribadito l’attenzione alle nuove generazioni, citando anche i “ragazze e i ragazzi che havuto, soprattutto quelli nelle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso la Didattica a Distanza che, pur garantendo la continuità del servizio, non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze”. L’obiettivo è chiaro: recuperare il tempo perso e riportare gli studenti nelle aule, ovviamente nella condizione di massima sicurezza e tutela della salute. Il neo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è già al lavoro per mettere a punto und’azione da far partire nelle ...

Corriere : Si andrà a scuola fino a fine giugno? «La competenza sul calendario è delle regioni che in situazione ordinaria de… - repubblica : ?? Scuola, il piano del ministro Bianchi: si va avanti fino al 30 giugno, maturita' al via il 16 giugno con le lezio… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Scuola, si va avanti fino al 30 giugno. Maturità al via il 16 a lezioni in corso [di Corrado Zunino] - Yogaolic : RT @SkyTG24: Scuola, Bianchi: 'Anche quest’anno niente scritti alla maturità, solo un elaborato orale' - laprovinciacr : #Covid19 Scuola. Maturità: Bianchi, non sarà una 'tesina' ma un elaborato ampio -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Maturità Scuola, Bianchi: 'Esame di maturità 2021 senza scritti, un elaborato per l'orale' Come per l'esame di maturità 2020, anche quest'anno niente prove scritte per gli studenti che si accingono a lasciare la scuola superiore. E' quanto deciso dal neoministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , che ha ...

Scuola, da Maturità a nuovo anno: il piano del Governo Al centro dell'agenda del nuovo Governo guidato da Mario Draghi c'è senza dubbio la scuola con il Premier che in più passaggi del suo intervento per chiedere la fiducia alle Camere ha ...la Maturità con ...

Scuole chiuse, Azzolina: «La dad non può più funzionare» Corriere della Sera Come per l'esame di2020, anche quest'anno niente prove scritte per gli studenti che si accingono a lasciare lasuperiore. E' quanto deciso dal neoministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , che ha ...Al centro dell'agenda del nuovo Governo guidato da Mario Draghi c'è senza dubbio lacon il Premier che in più passaggi del suo intervento per chiedere la fiducia alle Camere ha ...lacon ...