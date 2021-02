Scuola, Bianchi “Priorità vaccinare insegnanti e personale” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo la pandemia ha esasperato problemi di diseguaglianza che erano già gravi. Ha mostrato come nel nostro Paese ci siano situazioni molto differenti. E io voglio ripartire dal Sud che è la zona più in difficoltà perchè per rilanciare il sistema si comincia da chi ha più problemi, da chi è più debole: non dimentichiamo che in certe zone della Calabria e della Campania uno studente su tre si perde per strada, che in Sicilia solo il 5 per cento dei bambini va al nido”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.Sul completo ritorno in aula degli studenti, Bianchi sottolinea: “Dobbiamo essere molto cauti perchè la sfida del virus è ancora alta. La prima cosa da fare è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale, anche i più grandi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo la pandemia ha esasperato problemi di diseguaglianza che erano già gravi. Ha mostrato come nel nostro Paese ci siano situazioni molto differenti. E io voglio ripartire dal Sud che è la zona più in difficoltà perchè per rilanciare il sistema si comincia da chi ha più problemi, da chi è più debole: non dimentichiamo che in certe zone della Calabria e della Campania uno studente su tre si perde per strada, che in Sicilia solo il 5 per cento dei bambini va al nido”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'Istruzione Patrizio.Sul completo ritorno in aula degli studenti,sottolinea: “Dobbiamo essere molto cauti perchè la sfida del virus è ancora alta. La prima cosa da fare ètutti glie il, anche i più grandi ...

Corriere : Si andrà a scuola fino a fine giugno? «La competenza sul calendario è delle regioni che in situazione ordinaria de… - LaStampa : ROMA. Vaccinazione immediata per i professori più anziani e tamponi per tutti in caso di focolaio. Patrizio Bianchi… - repubblica : ?? Scuola, il piano del ministro Bianchi: si va avanti fino al 30 giugno, maturita' al via il 16 giugno con le lezio… - princigallomich : Scuola, Bianchi “Priorità vaccinare insegnanti e personale” - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Sulla scuola la prima riforma sarà quella dell’istruzione tecnica, spiega il ministro Bianchi -