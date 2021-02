Scuola, Bianchi: "Anche quest’anno niente scritti alla maturità, solo un elaborato orale" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Anche quest’anno all’esame di maturità non ci saranno le tradizionali prove scritte, ma solamente l’orale. L’inizio è previsto per metà giugno. Lo annuncia in un’intervista al Corriere il neoministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi (GOVERNO DRAGHI, LO SPECIALE). I ragazzi, spiega, “dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l’orale che si svilupperà poi Anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni Anche con una visione critica”. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 febbraio 2021)all’esame dinon ci saranno le tradizionali prove scritte, ma solamente l’. L’inizio è previsto per metà giugno. Lo annuncia in un’intervista al Corriere il neoministro dell’Istruzione Patrizio(GOVERNO DRAGHI, LO SPECIALE). I ragazzi, spiega, “dovranno preparare unampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l’che si svilupperà poisulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli annicon una visione critica”.

Corriere : Si andrà a scuola fino a fine giugno? «La competenza sul calendario è delle regioni che in situazione ordinaria de… - LaStampa : ROMA. Vaccinazione immediata per i professori più anziani e tamponi per tutti in caso di focolaio. Patrizio Bianchi… - repubblica : ?? Scuola, il piano del ministro Bianchi: si va avanti fino al 30 giugno, maturita' al via il 16 giugno con le lezio… - ItalicaTestudo : RT @GiadaFlamini: #Bianchi come #Azzolina Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. #Salvini alla stessa uscita dell'Azzol… - ferrero7469 : Quindi negli ultimi 25 anni avrei potuto bocciare chi avessi voluto senza che fosse indispensabile! Perché nessuno… -