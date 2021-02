Scoperto nuovo spray nasale contro le varianti Covid? Attenzione alle semplificazioni eccessive

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 febbraio 2021) «anti-contagio “funziona anche su”», titolano le Agenzie di stampa. Ma è bene precisare che dentro i virgolettati attribuiti agli autori, il termine «» non compare mai. Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University hanno testato unosui furetti con risultati promettenti, tanto che il loro lavoro è stato pubblicato su Science. Se si riuscisse a sviluppare prodotti del genere per proteggerci dalCoronavirus, non di meno, siamo ben lontani da questo traguardo. Il preparato a base di lipopeptidi bloccherebbe la trasmissione del SARS-CoV-2 nei furetti. Gli autori auspicano che possa essere d’aiuto a «persone che non possono essere vaccinate o che non sviluppano immunità», con una ...