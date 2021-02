Scontri dopo il golpe in Myanmar, la prima vittima è una manifestante di 20 anni – Il video (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mya Thwe Thwe Khaing aveva da poco compiuto 20 anni: il 9 febbraio scorso è stata colpita alla testa da un colpo d’arma da fuoco. Lo sparo è partito da un gruppo di militari durante le manifestazioni nella capitale Naypyitaw contro il golpe operato dai generali. Oggi, la notizia che la giovane non è sopravvissuta alle ferite. In un video pubblicato sui principali social network e ripreso anche da Sky News, si vede un gruppo di militari iniziare a sparare: sarebbero quelli i momenti in cui la giovane è stata colpita fatalmente al cranio. golpe in Myanmar, cosa sta succedendo in Birmania? Nel corso delle ultime settimane, gli Scontri tra manifestanti e militari si sono inaspriti a tal punto da far richiedere a diversi paesi una tregua. Le tensioni si susseguono in tutta ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mya Thwe Thwe Khaing aveva da poco compiuto 20: il 9 febbraio scorso è stata colpita alla testa da un colpo d’arma da fuoco. Lo sparo è partito da un gruppo di militari durante le manifestazioni nella capitale Naypyitaw contro iloperato dai generali. Oggi, la notizia che la giovane non è sopravvissuta alle ferite. In unpubblicato sui principali social network e ripreso anche da Sky News, si vede un gruppo di militari iniziare a sparare: sarebbero quelli i momenti in cui la giovane è stata colpita fatalmente al cranio.in, cosa sta succedendo in Birmania? Nel corso delle ultime settimane, glitra manifestanti e militari si sono inaspriti a tal punto da far richiedere a diversi paesi una tregua. Le tensioni si susseguono in tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontri dopo Somalia: scontri a Mogadiscio, bilancio provvisorio di 20 'vittime' Mogadiscio, 19 feb 17:43 - Circa 20 persone sono morte o sono rimaste ferite negli scontri scoppiati oggi nella capitale della Somalia, Mogadiscio, dopo che le forze...

AlmaDiploma traccia il profilo dei diplomati nell'anno della pandemia ... si scontri con la preoccupazione che hanno gli stessi studenti di perdere un'occasione per ... È vero, tuttavia, che, contemporaneamente, si osserva un aumento (50,7%), dopo un anno dal titolo, anche ...

Scontri dopo il golpe in Myanmar, la prima vittima è una manifestante di 20 anni – Il video

Modena-Samb: i precedenti in Emilia Sono complessivamente 15 i precedenti in casa Modena, considerando anche la gara di ritorno dei Sedicesimi di Finale di Coppa Italia del 29 ottobre 2003 quando la Samb di Sauro Trillini esce sconfitta ...

