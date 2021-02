Sci, Mondiale Cortina: gigante d’argento per De Aliprandini dietro solo al francese Favre (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella gara più importante della sua carriera lo sciatore azzurro Luca De Aliprandini centra il primo podio e porta a casa nel gigante del Mondiale di Cortina la medaglia d'argento. Davanti all'italiano solo Mathieu Faivre, il francese di scorta che fa meglio di 63/100 del nostro atleta. De Aliprandini dopo aver fatto una prima manche pazzesca solo dietro il fenomenale Pinturault, poi caduto nella seconda discesa, mai era salito sul podio in vita sua e conosce il giorno più bello della carriera a 30 anni suonati, sulle nevi di casa. Al terzo posto in questo fantastico gigante l’austriaco Marco Schwarz.caption id="attachment 1096599" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionDe Aliprandini ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella gara più importante della sua carriera lo sciatore azzurro Luca Decentra il primo podio e porta a casa neldeldila medaglia d'argento. Davanti all'italianoMathieu Faivre, ildi scorta che fa meglio di 63/100 del nostro atleta. Dedopo aver fatto una prima manche pazzescail fenomenale Pinturault, poi caduto nella seconda discesa, mai era salito sul podio in vita sua e conosce il giorno più bello della carriera a 30 anni suonati, sulle nevi di casa. Al terzo posto in questo fantasticol’austriaco Marco Schwarz.caption id="attachment 1096599" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionDe...

