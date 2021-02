Sci alpino, Roda annuncia: “Sestriere si candida per i Mondiali 2029” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Flavio Roda, presidente della Fis, ha annunciato che Sestriere si candiderà per ospitare i Mondiali di Sci 2029. Lo ha fatto da Cortina, spiegando: “Stiamo finendo un grande Mondiale a Cortina, un successo assoluto e non semplice in questo momento, e questa candidatura rappresenta un legame, prosegue questo filo conduttore”. Un evento, i Mondiali di Sci del 2029, che potrebbero seguire le Olimpiadi invernali del 2026. “L’Italia vuole i grandi eventi”, conclude Roda, “e Sestriere ha tutte le carte in regola per un Mondiale: massimo appoggio dalla Federazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Flavio, presidente della Fis, hato chesi candiderà per ospitare idi Sci. Lo ha fatto da Cortina, spiegando: “Stiamo finendo un grande Mondiale a Cortina, un successo assoluto e non semplice in questo momento, e questatura rappresenta un legame, prosegue questo filo conduttore”. Un evento, idi Sci del, che potrebbero seguire le Olimpiadi invernali del 2026. “L’Italia vuole i grandi eventi”, conclude, “eha tutte le carte in regola per un Mondiale: massimo appoggio dalla Federazione”. SportFace.

