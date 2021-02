Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali gigante maschile (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si disputa quest’oggi il gigante maschile dei Mondiali di Cortina 2021. Una gara veramente apertissima con davvero molti atleti che si possono iscrivere alla lotta per le medaglie. I favoriti sembrano essere il francese Alexis Pinturault e lo svizzero Marco Odermatt, ma non si può assolutamente non considerare il norvegese Henrik Kristoffersen, all’esordio in questa rassegna iridata. In casa Italia fari puntati su Luca De Aliprandini, che ha dimostrato di essere in buona forma e che proverà a regalarsi una giornata memorabile. Con lui ci saranno Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni. Di seguito il programma, gli orari del gigante maschile, valevole per i Mondiali di Cortina 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si disputa quest’ildeidi Cortina 2021. Una gara veramente apertissima con davvero molti atleti che si possono iscrivere alla lotta per le medaglie. I favoriti sembrano essere il francese Alexis Pinturault e lo svizzero Marco Odermatt, ma non si può assolutamente non considerare il norvegese Henrik Kristoffersen, all’esordio in questa rassegna iridata. In casa Italia fari puntati su Luca De Aliprandini, che ha dimostrato di essere in buona forma e che proverà a regalarsi una giornata memorabile. Con lui ci saranno Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni. Di seguito il, glidel, valevole per idi Cortina 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv ...

Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - Eurosport_IT : Quattro tamponi positivi alla variante inglese ???????????????? Il responso che fa tremare il Mondiale di Cortina ????… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Mondiali in DIRETTA: Pinturault favorito De Aliprandini deve rischiare - #alpino… - infoitsport : Sci alpino, il responsabile Fis Markus Waldner minacciato di morte dopo il parallelo femminile dei Mondiali di Cort… -