Sci alpino, Mondiali: le pagelle di oggi. De Aliprandini ed un argento che cambia la carriera. Faivre concede un bis d'oro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è svolto oggi il gigante dei Mondiali di Cortina 2021. La medaglia d'oro è andata al francese Mathieu Faivre, con un fantastico argento per Luca De Aliprandini, al suo primo podio della carriera. Andiamo a vedere le pagelle della gara. Mathieu Faivre 9: è l'uomo a sorpresa di questi Mondiali. Una doppietta d'oro incredibile, prima il titolo in parallelo e poi oggi quello in gigante. Salva il titolo che la Francia aspettava maggiormente, con una seconda manche eccezionale, dove ha saputo fare la differenza nel tratto più tecnico. Luca De Aliprandini 9: la paura di sbagliare ancora una volta, la pressione enorme dopo una prima manche da sogno, una medaglia tanto ...

