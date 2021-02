Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: al via nel gigante il 62enne Hubertus Von Hohenlohe (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra le storie più particolari dei Mondiali 2021 di sci alpino, in programma a Cortina, c’è sicuramente quella del principe Hubertus Von Hohenlohe. L’uomo ha infatti stabilito un nuovo record, prendendo parte alla rassegna iridata per la diciottesima volta. Segni particolari? La carta d’identità recita 62 anni. Il principe, che gareggia per i colori del Messico, nonostante non si fosse qualificato per lo slalom gigante ha potuto essere comunque ai nastri di partenza della gara per via del regolamento che lo consente. Hubertus, che sul petto aveva il pettorale 99, non è però riuscito a portare a termine la gara. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra le storie più particolari deidi sci, in programma a, c’è sicuramente quella del principeVon. L’uomo ha infatti stabilito un nuovo record, prendendo parte alla rassegna iridata per la diciottesima volta. Segni particolari? La carta d’identità recita 62 anni. Il principe, che gareggia per i colori del Messico, nonostante non si fosse qualificato per lo slalomha potuto essere comunque ai nastri di partenza della gara per via del regolamento che lo consente., che sul petto aveva il pettorale 99, non è però riuscito a portare a termine la gara. SportFace.

