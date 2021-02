Sci alpino, Mathieu Faivre: “Una vittoria irreale! Il gigante è stato durissimo, peccato per la caduta di Pinturault” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Era dal 1968 a Grenoble che la Francia non riusciva a centrare la medaglia d’oro in gigante ai Campionati Mondiali di sci alpino. Oggi questo lunghissimo digiuno si è finalmente interrotto ma, bisogna ammetterlo, con il protagonista meno atteso. Tutto sembrava portare verso il successo di Alexis Pinturault, ma la sua clamorosa scivolata in avvio della seconda manche ha eletto a trionfatore di giornata il suo compagno di squadra Mathieu Faivre che, grazie ad una gara davvero impeccabile, è salito nuovamente sul podio di questi campionati ampezzani. Una soddisfazione che il nativo di Nizza fa fatica ad esprimere al termine della seconda manche: “Penso che sia tutto irreale in questo momento – spiega ai microfoni di Eurosport -. Mi sono messo al collo la seconda medaglia d’oro di questi Mondiali. Non ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Era dal 1968 a Grenoble che la Francia non riusciva a centrare la medaglia d’oro inai Campionati Mondiali di sci. Oggi questo lunghissimo digiuno si è finalmente interrotto ma, bisogna ammetterlo, con il protagonista meno atteso. Tutto sembrava portare verso il successo di Alexis, ma la sua clamorosa scivolata in avvio della seconda manche ha eletto a trionfatore di giornata il suo compagno di squadrache, grazie ad una gara davvero impeccabile, è salito nuovamente sul podio di questi campionati ampezzani. Una soddisfazione che il nativo di Nizza fa fatica ad esprimere al termine della seconda manche: “Penso che sia tutto irreale in questo momento – spiega ai microfoni di Eurosport -. Mi sono messo al collo la seconda medaglia d’oro di questi Mondiali. Non ci ...

