Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Non stavo in piedi per l’emozione. Risposto con il lavoro alle critiche” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo slalom gigante maschile dei Mondiali di sci alpino vede l’argento di Luca De Aliprandini, che centra la seconda posizione, staccato di 0?63, alle spalle del francese Mathieu Faivre, oro in 2’37?25. L’azzurro non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo. Luca De Aliprandini ha parlato all’arrivo a RaiSport. l’emozione di De Aliprandini: “Non so cosa dire, penso che al traguardo le emozioni si siano viste tutte. Il podio è sempre stato un tabù, era diventato un peso, non so cosa dire. Sapevo che comunque era difficile, sarebbe stata dura, ho cercato di mettere in pratica le cose di cui abbiamo parlato, ma con il buio e con i segni non era facile“. Le sensazioni però non sono state positive per tutto il giorno: “Anche nella prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo slalom gigante maschile dei Mondiali di scivede l’argento diDe, che centra la seconda posizione, staccato di 0?63,spdel francese Mathieu Faivre, oro in 2’37?25. L’azzurro non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo.Deha parlato all’arrivo a RaiSport.di De: “Non so cosa dire, penso che al traguardo le emozioni si siano viste tutte. Il podio è sempre stato un tabù, era diventato un peso, non so cosa dire. Sapevo che comunque era difficile, sarebbe stata dura, ho cercato di mettere in pratica le cose di cui abbiamo parlato, ma con il buio e con i segni non era facile“. Le sensazioni però non sono state positive per tutto il giorno: “Anche nella prima ...

