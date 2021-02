Sci alpino, Luca De Aliprandini firma l’impresa della vita! Argento memorabile, secondo oro per Faivre (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una gara sensazionale. Senza mezzi termini. Emozioni dal primo all’ultimo istante. Colpi di scena e sorprese clamorose. Il gigante maschile dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021 entra di diritto nella storia dello sci alpino. Sembrava tutto apparecchiato per la, quasi inevitabile, medaglia d’oro di Alexis Pinturault, autore di una prima manche che ha rasentato la perfezione, ma così non è stato. Anche le sue porte iniziali della seconda sembravano condurlo verso il successo ma, dopo poche porte, il francese si è sdraiato e ha gettato alle ortiche una vittoria che sembrava già sua di diritto. A vincere, ironia della sorte, è stato il suo connazionale Mathieu Faivre. Non senza sorpresa. Il francese centra il suo terzo oro iridato (dopo il team event di Sankt Moritz 2017 ed il parallelo di pochi giorni fa) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una gara sensazionale. Senza mezzi termini. Emozioni dal primo all’ultimo istante. Colpi di scena e sorprese clamorose. Il gigante maschile dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021 entra di diritto nella storia dello sci. Sembrava tutto apparecchiato per la, quasi inevitabile, medaglia d’oro di Alexis Pinturault, autore di una prima manche che ha rasentato la perfezione, ma così non è stato. Anche le sue porte inizialiseconda sembravano condurlo verso il successo ma, dopo poche porte, il francese si è sdraiato e ha gettato alle ortiche una vittoria che sembrava già sua di diritto. A vincere, ironiasorte, è stato il suo connazionale Mathieu. Non senza sorpresa. Il francese centra il suo terzo oro iridato (dopo il team event di Sankt Moritz 2017 ed il parallelo di pochi giorni fa) e ...

