Sci alpino, Luca De Aliprandini fa sognare: è 2° a metà gara nel gigante dei Mondiali dietro Pinturault! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alexis Pinturault ha messo il suo marchio sul gigante dei Mondiali di Cortina 2021. Il francese ha sfruttato al meglio la tracciatura del suo allenatore e ha chiuso in testa la prima manche con il tempo di 1'17"55. Una prestazione davvero eccezionale quella del transalpino, che ha trovato linee fenomenali nel tratto più tecnico, perdendo solo qualcosa nel piano finale. Fenomenale anche Luca De Aliprandini, che si regala un incredibile secondo posto a metà gara. L'azzurro ha sfruttato un momento ottimo della pista (neve più veloce) e ha fatto quasi tutto alla perfezione, chiudendo a 40 centesimi da Pinturault. La medaglia ora diventa un obiettivo per l'azzurro (mai salito sul podio in Coppa del Mondo), che dovrà essere bravo a gestire la pressione del momento.

