Sci alpino: il Piemonte pensa già ai Mondiali del 2029, candidatura per Sestriere (Di venerdì 19 febbraio 2021) Neanche il tempo di finire l'edizione in corso, in quel di Cortina, che già si sta pensando al futuro. L'Italia sta stupendo il globo nella Perla delle Dolomiti e punta già al 2029: arriva infatti dal Piemonte, precisamente in quel di Sestriere, la candidatura per il Mondiali di sci alpino che si svolgeranno tra otto anni. Il commento di Flavio Roda, presidente della FISI, riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Il fatto che l'Italia cerchi di organizzare un evento del genere è una grande cosa, sappiamo che Sestriere ha tutte le carte in regola per farcela". Sulle nevi Piemontesi, infatti, ricorderanno tutti i Giochi Olimpici di Torino 2006. Le dichiarazioni di Evelina Christillin, già presidente esecutivo del Comitato Organizzatore di ...

