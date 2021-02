Sci alpino, Cortina 2021: Luca De Aliprandini, il podio giusto al momento giusto. Ma non è una sorpresa… (Di venerdì 19 febbraio 2021) A furia di girarci attorno a questo benedetto podio, prima poi doveva salirci sopra. Lo ha fatto nell’occasione migliore e nella gara più pazza del mondo, a Cortina 2021, con un podio difficile da pronosticare. Eppure, dei tre atleti salitici, in gigante, Faivre, De Aliprandini, Schwarz, proprio l’azzurro era in realtà il meno improbabile, alla vigilia, dato lo stato di forma. Che sfida e che giornata ai Mondiali 2021, sulla pista Labirinti nuova per tutti, difficile, interessante, in buona parte la stessa delle ragazze, ma con partenza diversa, più alta. Tutta da spingere nella parte finale, mentre “tempismo” era la parola chiave della sezione iniziale, con un ripido di partenza da brividi. Luca, trentino, classe 1990, fidanzato e convivente da tempo a Riva del Garda ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) A furia di girarci attorno a questo benedetto, prima poi doveva salirci sopra. Lo ha fatto nell’occasione migliore e nella gara più pazza del mondo, a, con undifficile da pronosticare. Eppure, dei tre atleti salitici, in gigante, Faivre, De, Schwarz, proprio l’azzurro era in realtà il meno improbabile, alla vigilia, dato lo stato di forma. Che sfida e che giornata ai Mondiali, sulla pista Labirinti nuova per tutti, difficile, interessante, in buona parte la stessa delle ragazze, ma con partenza diversa, più alta. Tutta da spingere nella parte finale, mentre “tempismo” era la parola chiave della sezione iniziale, con un ripido di partenza da brividi., trentino, classe 1990, fidanzato e convivente da tempo a Riva del Garda ...

Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - GDF : La componente #SAGF della #GuardiadiFinanza sulle piste di Cortina d'Ampezzo per tutelare la #Sicurezza dei Mondial… - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sci, #Italia ancora in prima linea: Sestriere e il Piemonte vogliono il Mondiale del 2029 - raidocumentari : Domenica alle 12:00 su #rai2 #raidocumentari #salutidacortina ???? -