SBK | Rea | ' Con le Pirelli troviamo il limite facilmente In MotoGP'

motosprint : #WorldSBK, #Rea: “Con le #Pirelli troviamo il limite facilmente. In #MotoGP...” - Ismcgr : RT @gponedotcom: Rea: “In MotoGP ci sono tante cadute stupide, ma la colpa è delle gomme”: “In Superbike arrivi più facilmente al limite. B… - MagpieMoto : RT @gponedotcom: Rea: “In MotoGP ci sono tante cadute stupide, ma la colpa è delle gomme”: “In Superbike arrivi più facilmente al limite. B… - gponedotcom : Rea: “In MotoGP ci sono tante cadute stupide, ma la colpa è delle gomme”: “In Superbike arrivi più facilmente al li… - corsedimoto : SUPERBIKE - La principale differenza tra #MotoGP e #Superbike? Secondo Jonathan #Rea sta nelle gomme: 'Con Pirelli… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Rea

, confermati i Test ufficiali di Barcellona 'Bisogna dare credito ai piloti della MotoGP'ha utilizzato come esempio pratico la sua esperienza: ' Quando ho corso in MotoGP con la Honda avevo ...... ci saranno ulteriori occasioni per ammirare i pilotiimpegnati in pista. il 4 e 5 marzo Portimao ospiterà i test di KRT Provec , con Johnnyed Alex Lowes . Ci sarà anche Orelac con Isaac ...Il sei volte Campione del Mondo ha parlato di ciò che rende la MotoGP e la Superbike campionati così diversi tra loro, indicando le gomme come fattore principale di questa differenza ...SBK: “In Superbike arrivi più facilmente al limite. Bautista? Mi ha fatto piangere. La Honda MotoGP? Se fossi caduto mi avrebbero ucciso” ...